Politika

Yunanistan'daki Lavrion Kampı boşaltıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan, Türkiye'nin tepki gösterdiği Lavrion Kampı'nın boşaltıldığı bildirildi.
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avrupa yunanistan Lavrion kampı

HABER MERKEZİ

Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından yapılan açıklamada, kampta kalan 53 kişinin Göç ve İltica Bakanlığına ait başka yerleşkelere taşındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, 1947'de inşa edilmiş kampın yapılarının kötü durumda olması nedeniyle boşaltıldığı, taşınma sırasında sorun yaşanmadığı kaydedildi.

Atina'nın güneydoğusundaki küçük liman kenti Lavrion'da bulunan kamp, PKK’nin varlık gösterdiği gerekçesiyle Yunanistan ile Türkiye’yi sık sık karşı karşıya getiriyordu.

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