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Maraş depremleri: Adıyaman’da yıkılan binalara ilişkin 49 kişi tutuklandı

Maraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 49 şüpheli tutuklandı.
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kürdistan Adıyaman Deprem Soruşturma

HABER MERKEZİ

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, Maraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 153 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 49'u tutuklandı, 53'ü adli kontrol şartıyla diğerleri ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Maraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğünde deprem birçok ilde yıkıma ve can kaybına sebep oldu.

Depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı gerçekleşti. 6 Şubat saat 13.24'te Maraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremlerde 50 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği açıklandı.

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