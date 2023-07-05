Gerilla örgütü ELN ve hükümet anlaştı: Çatışmalar sona eriyor

HABER MERKEZİ

Kolombiya’da son faal gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), ağustos ayında yapılacak ateşkes öncesi, perşembe gününden itibaren silahlı çatışmalara son vereceğini duyurdu.

ELN, ordu ya da diğer silahlı gruplardan gelebilecek her türlü saldırıya karşı kendisini savunacağını bildirdi.

Kolombiya Savunma Bakanı ise silahlı kuvvetlere perşembe gününden itibaren saldırıları durdurma talimatı verileceğini doğruladı.

Çatışmaları durdurma duyurusu, geçtiğimiz hafta altı ay süreli ateşkes konusunda varılan anlaşma sonrası geldi. Bu ateşkes kararının 3 Ağustos tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bu, gerçekleşmesi halinde ELN'nin 1964'te Kolombiya devletine karşı başlattığı ayaklanma sonrası çatışmalara verilen en uzun ara olacak.

Duyuru, geçen hafta altı aylık ateşkesin kabul edilmesinin ardından geldi. Bu ateşkesin 3 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Öte yandan ateşkes kararının uygulamada ne derece etkili olacağı ise merak konusu.

Ateşkes kararının açıklandığı gün ELN üyeleri üç polis memurunu öldürmüştü. Bundan bir hafta önceyse hükümet güçlerinin saldırısında altı örgüt üyesi hayatını kaybetmişti.

Gerilla örgütü ve Kolombiya devleti barış müzakerelerine ağustos ayından itibaren Venezuela'da devam edecek.