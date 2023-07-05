Rusya ile Suriye’den ortak askeri tatbikat

HABER MERKEZİ

Rusya'nın Suriye'deki Uzlaşma Merkezi Başkanı Amiral Oleg Gorinov yaptığı açıklamada, Rus ve Suriyeli hava savunma kuvvetleri tarafından askeri bir tatbikat başlatıldığını bildirdi.

6 gün sürecek olan tatbikatta hava savunma sistemleri, siber savaş ve hava saldırıları teçhizatları kullanılacak.

Gorniov Suriye’nin durumuna ilişkin, “Hmeymim Üssü, Uluslararası Koalisyon’un Doğu Suriye’de insansız hava araçlarıyla (İHA) yaptığı 9 ihlali tespit etti” dedi.