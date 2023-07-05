Tahir Elçi davası 29 Kasım'a ertelendi

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin katledilmesine dair açılan davanın 7'nci duruşması Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan tutuksuz yargılanan polisler S.T., F.T. ve M.S. görev yaptıkları kentlerden SEGBİS'le duruşmaya katıldı.

Elçi'nin yakınlarının yanı sıra Yeşil Sol Parti ve CHP milletvekilleri, Türkiye Barolar Birliği ve şubeleri, Paris, Rotterdam, Lion ve Paris barolarından avukatlar ile AB Türkiye Delegasyonu üyeleri duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanı, "Elçi'yi olası kastla öldürmek" ve olaydan önce "iki polisi kasten öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Uğur Yakışır'a yönelik yakalama kararının henüz gerçekleşmediğini belirtti. Ayrıca, olay yerini gören Mardin Kapı Kebapevi'nin kamerasının görüntülerinin neden açılmadığına dair TÜBİTAK'tan istenilen raporun henüz gelmediği belirtildi.

“KEŞİF GÜNÜ İNTİHAR ETTİ”

Avukat Tuğçe Duygu Köksal, tanığın işyerlerindeki kameraların dışarıyı görmediğini beyan ettiğini, ancak dava dosyasında bulunan kameranın sokağı gördüğünün sabit olduğuna dikkat çekti.

YENİDEN KEŞİF TALEBİ

Köksal, mülkiye müfettişlerinin olaya ilişkin düzenlediği raporlarda geçen ve örgüt mensupları Mahsun Gürkan ve Uğur Yakışır'ı takip eden istihbaratçıların dinlenmesini istedi. Köksal, olay yeri keşif talebini de yineledi.

Kendilerinin dinlenmesini istediği tanıkların dinlenmediği, olayla alakası olmayan tanıkların dinlendiğine dikkati çeken Köksal, olay yerinde sorumlu polis amiri Vedat Gönen, Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli komiser Halil Doğan'ın, yine polis amirlerinden Ümit Mardin'in dinlenmesini talep etti.

KAYIP 12 SANİYE

Olay yeri keşfi sırasında bir çatışma görüntüsü yaratılarak, delillerin karartıldığını ifade eden avukat Mehmet Emin Aktar da, "Olay yerine gidişimiz engellendi. 12 saniyelik görüntü kaybı orada yaşandı. Deniliyor; 12 saniyede görüntün çekilmemiş, buna inanmamızı beklemeyin" ifadesini kullandı.

Mahkeme, tanık Cihan Elhakan ifadelerinin kamera görüntüleri için TÜBİTAK'A gönderilmesine, TÜBİTAK'tan hazırlanmasının istenildiği raporun akıbetinin sorulmasına, sanıklar hakkındaki adli tedbir kontrolünün devamına, keşif talebi ve olay yerindeki polis amirlerinin ifadesinin alınma talebinin TÜBİTAK'tan gelecek rapor üzerine yeniden değerlendirilmesine, istihbaratçıların dinlenmesinin reddine karar verdi.

Mahkeme bir sonraki duruşmayı 29 Kasım'a bıraktı.

EREN: MÜCADELEYİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Duruşması sonrası adliye önünde açıklama yapan avukatlardan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, "Bu dava bütün yönleriyle açığa çıkana kadar, arkadaşındaki bütün karanlık odalar sanık kürsüsüne oturtulana kadar bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Tahir Elçi Vakfı avukatlarından Murat Timur ise, "Ömrünü cezasızlıkla mücadeleye adayan Tahir Elçi'nin duruşmasında da cezasızlığı görmekteyiz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Tahir Elçi, 15 Ekim 2015 tarihinde CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programında "PKK terör örgütü değildir" demişti.

Bunun üstüne kanala 700 bin lira para cezası kesilirken, Tahir Elçi 20 Kasım günü Diyarbakır'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmişti.

Elçi, savcılığın tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etmesine karşın Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Elçi hakkında, "terör örgütü propagandası" suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış, yurtdışına çıkış yasağı da konulmuştu.

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te ölümlerin, çatışmaların, sokağa çıkma yasaklarının son bulması için yaptıkları basın açıklaması sırasında çıkan çatışmada vurularak öldürülmüştü.