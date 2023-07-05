Medvedev: Herhangi bir savaş ya barış anlaşmasıyla ya da nükleer silahlarla sona erdirilebilir

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, herhangi bir savaşın ya barış anlaşmasıyla ya da ABD’nin 1945’te yaptığı gibi nükleer silahlar kullanılarak sona erdirilebileceğini belirtti.

Telegram kanalından yayınladığı bir videoda Dmitriy Medvedev, herhangi bir savaşın ya barış anlaşmasıyla ya da ABD’nin 1945’te yaptığı gibi, sivillerin yaşadığı Japon kentlerini nükleer silahlarla bombalayarak hızlı bir şekilde sona erdirilebileceğini söyledi.

Rusya eski Devlet Başkanı Medvedev, “Genel olarak herhangi bir savaş, hatta bir dünya savaşı bile çok hızlı bir şekilde sona erdirilebilir. Ya bir barış anlaşması imzalanırsa, ya da Amerikalıların 1945'te nükleer silahlarını kullanarak iki Japon şehri Hiroşima ve Nagazaki’yi bombaladıkları gibi yapılırsa. O zaman onlar (Amerikalılar) gerçekten askeri harekatı durdurdu, bedeli yaklaşık 300 bin sivilin hayatı oldu” diye konuştu.

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“NATO ülkeleri Kiev'e silah ve mühimmat tedarikini önceden kesmiş olsaydı Ukrayna'daki özel askeri harekat birkaç ay içinde tamamlanırdı” diyen Medvedev, “Ama eğer şimdi silahlarını teslim etmeyi durdururlarsa özel askeri harekat birkaç gün içinde sona erer” vurgusunu yaptı.

Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Rus ordusunun her orduda olduğu gibi bazı sorunlara rağmen modern ve kahraman olduğunun altını çizdi.