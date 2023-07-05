AK Partili yetkili: Erbil ile Diyarbakır arası uçuşlar yakında başlayacak
DİYARBAKIR (K24)
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Erbil ile Diyarbakır arasındaki uçuşların başlayacağını söyledi.
K24’e konuşan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti’nin 3 Diyarbakır milletvekiliyle birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüştüklerini belirtti.
Aydın, Erbil ile Diyarbakır arasındaki uçuşların yakında başlayacağını bildirerek, Stockholm ve Viyana’ya da direkt uçuşların başlayacağını ifade etti.