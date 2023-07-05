ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan topraklarının bir karışından taviz vermeyeceklerini söyledi.

Canlı yayında halkın sorunlarını yanıtlayan Başbakan Mesrur Barzani, “Biz hiçbir millete karşı değiliz ve vatanımızın bir karışından vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Enfal katliamlarına değinen Başbakan, "Bir millete karşı soykırım suçu işlenmiştir. Irak hükümeti suçları tazmin etmelidir” ifadelerini kullandı.

Ölümsüz lider Mustafa Barzani’nin Kerkük İçin büyük mücadele verdiğini kaydeden Başbakan, işgal ve şovenizm zihniyetinin hâlâ hakim olduğunu ifade etti.

Başbakan, “Kerkük, Kürdistan Bölgesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Var olduğumuz sürece Kerkük'ten vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“Şengal, Kürdistan Bölgesi'nin bir parçasıdır ve işgal altındadır” vurgusunda bulunan Başbakan, “Şengal'i kurtarmak için 500 şehit verdik. Şengal'i özgürleştirdik ve şehitler verdik. Şengal Anlaşması uygulanmadı” ifadelerini kullandı.

Başbakan’ın konuşmasından bazı satırbaşları şöyle:

“Yolsuzluğu bitirmeye kararlıyım.

Tarım sektörüne önem veriyoruz ve tarım ürünleri ihraç ediyoruz.

Sanatçıların haklarını kanunlarla korumaya çalıştık.

Dine saygı duymalıyız ve o bir rehberdir. Din, siyasetin parçası olmamalı. Dinin olmaması da büyük bir tehlike ve biz tüm dinlere saygı duyuyoruz.

Kerkük, Kürdistan Bölgesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

Var olduğumuz sürece Kerkük'ten vazgeçmeyeceğiz.

Birçok konuda güzel başarılar elde ettik, güzel şeyler de yapıldı ama çok şansımız olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Coronavirüs kabinenin başından beri çok yaygınlaştı ve petrol fiyatları düştü.

Bütün bunlar ülkemizin ekonomik kalkınmasını olumsuz etkiledi, aynı zamanda karşılaştığımız birçok başka sorun da oldu ve bu krizlerin hepsi insanların geçimini doğrudan etkiledi.

Buna rağmen krizlerle yüzleşmeye ve doğru zamanda doğru çözümleri bulmaya devam ettik.

Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına sakinleşme, yanımızda durma, bize inanma ve hükümeti kendilerininmiş gibi görme konusunda verdikleri destek ve yardımları için teşekkür ediyorum.”