Urfa'da akraba kavgası: 1’i polis 3 yaralı

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Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Açıksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Akraba aileler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbarla bölgeye giden polis ekipleri kavgaya müdahale ettikleri sırada 1 polis memuru kolundan bıçakla yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri, bıçakla yaralanan biri polis 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgayla ilgili çalışma başlatan ekipler, olaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan polis ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede boş kovanlar tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Kaynak: İHA)