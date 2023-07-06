Benzine zam, LPG’ye indirim geldi

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Dolar kurundaki yükseliş pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Motorine gece yarısı itibarıyla 87 kuruş zam geldi.

LPG'de 65 kuruş fiyat indirimi gerçekleşti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 24,79 lira, Ankara'da 25,52 lira, İzmir'de 25,37 lira, Adana'da 25,65 lira, Bursa'da 25,28 lira, Diyarbakır'da ise ortalama 25,92 liraya yükseldi.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Benzinin litresi ise ortalama 26,19 liradan satılıyor.

LPG'nin litre fiyatı 11,08 lira oldu.

Benzine geçen günlerde 2 lira 11 kuruş zam gelmişti.