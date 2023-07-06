Ekonomi

Motorine zam, LPG’ye indirim geldi

Motorinin litre fiyatına 87 kuruş zam geldi. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. LPG'de ise 65 kuruş indirim gerçekleşti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Zam Benzin LPG İndirim

HABER MERKEZİ

Dolar kurundaki yükseliş pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Motorine gece yarısı itibarıyla 87 kuruş zam geldi. 

LPG'de 65 kuruş fiyat indirimi gerçekleşti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 24,79 lira, Ankara'da 25,52 lira, İzmir'de 25,37 lira, Adana'da 25,65 lira, Bursa'da 25,28 lira, Diyarbakır'da ise ortalama 25,92 liraya yükseldi.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Benzinin litresi ise ortalama 26,19 liradan satılıyor.

LPG'nin litre fiyatı 11,08 lira oldu.

Benzine geçen günlerde 2 lira 11 kuruş zam gelmişti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv