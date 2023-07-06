ABD: Rus savaş uçakları Suriye’de İHA’larımızı taciz etti

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ABD'nin Ortadoğu'daki 9. Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alex Grynkewich, yaptığı yazılı açıklamada, "3 ABD MQ-9 İHA'sı DAİŞ hedeflerine yönelik bir misyon yürütürken 3 Rus savaş uçağı, İHA'ları taciz etmeye başladı" ifadesini kullandı.

Rus savaş uçaklarının "normlar ve protokollere aykırı" davranış sergilediğini belirten Grynkewich, "Rus jetleri, İHA'ların önüne birçok paraşütlü aydınlatma bombası bırakarak İHA'ları kaçış manevraları yapmaya zorladı" bilgisini paylaştı.

Grynkewich, bir Rus pilotun da uçağını bir MQ-9'un önüne getirdiğini ve İHA'ların güvenli bir şekilde yönlendirilmesini engellediğini belirterek "Bu olaylar, Rus güçlerinin Suriye'de hem ABD hem de Rus güçlerini tehdit eden profesyonellik dışı ve güvensiz eylemlerinin bir başka örneğidir" değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada, Grynkewich, Rus güçlerini Suriye'de bu tür eylemlere son vermeye davet etti.