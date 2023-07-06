Kürtler Kerkük’te seçimlere 4 listeyle katılacak

KERKÜK (K24)

Irak’ta 12 Aralık’ta yapılması planlanan il meclisi seçimlerine, Kerkük’teki Kürtlerin 4 listeyle gireceği belirtildi.

Kerkük'teki Kürtlerin tek listeyle seçimlere katılmayıp 4 liste çıkaracağı kaydedilirken, siyasi güçlerin hiçbirinin henüz liste ve koalisyonlarını seçim komisyonuna sunmadığı ifade edildi.

Kerkük'te yaşayan bazı Kürt vatandaşlar, siyasi partilerin tek listeyle seçime katılmasını isterken, Kürtlerin hiçbir ilde tek listeyle seçime gitme ihtimalinin olmadığı görülüyor.

K24’e konuşan ve Kerkük'te yaşayan bir Kürt olan Şefik Şiwani, "Kerkük'teki Kürtler birlik olup tek ses olursa hepimiz için çok iyi olur” dedi.

Kerkük'te siyasi güçler Kürdistanlıların tek liste talebinden uzak bir tablo sergilerken, Kürdistan Komünist Partisi, KYB, KDP ve tüm Kürt güçlerini ortak listede bir araya getirmek için bir girişim başlattı. Söz konusu girişimin şu ana kadar başarılı olmadığı görülüyor.

K24’e konuşan Kürdistan Komünist Partisi Kerkük Ofisi Sekreteri Dilşad Hesari, “Kendi girişimimizi sürdüreceğiz ve KYB ile KDP'nin omuzlarına bu tarihi görevi yükleyeceğiz” dedi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, siyasi güçlerin liste ve ittifaklarını sunması sürecini başlattı, ancak henüz hiçbir Kürt partisinin liste sunmadığı görülüyor.