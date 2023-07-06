Ekonomi

Şimşek: Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma devam edecek

Enflasyona dair hedefleri açıklayan Bakan Şimşek, ekonomi programlarının 3 temel bileşeni olduğunu belirtti.
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Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek
türkiye Mehmet Şimşek Enflasyon mali disiplin

HABER MERKEZİ

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırmanın devam edeceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ekonomi programının ayrıntılarını paylaştı.

Enflasyona dair hedefleri açıklayan Bakan Şimşek, ekonomi programlarının 3 temel bileşeni olduğunu belirtti.

Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Programımızın üç temel bileşeni var: Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi, Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar."

 

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