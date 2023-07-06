Politika

İsrail: Irak Hizbullahı bir vatandaşımızı kaçırdı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Basın Ofisi, aylardır haber alınamayan kadın akademisyen Tsurkov'un Irak'ta Şii milis grubu Ketaib Hizbullah tarafından kaçırıldığını duyurdu.
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Irak İsrail Irak Hizbullahı

HABER MERKEZİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-Rusya çifte vatandaşlığına sahip akademisyen Elizabeth Tsurkov'un, Irak'taki Şii milis grubu Ketaib Hizbullah tarafından aylar önce kaçırıldığını, vatandaşının "güvenliğinden Bağdat hükümetinin sorumlu olduğunu" söyledi.

Netanyahu, kaçırılma tarihine ilişkin bilgi vermeksizin Tsurkov'un "can güvenliğinden Irak hükümetinin sorumlu olduğunu" belirtti.

Tsurkov'un Rus pasaportuyla Princeton Üniversitesi'ndeki doktora çalışması için Irak'a gittiği aktarıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde ise mart ayında kaçırıldığı düşünülen Tsurkov'un serbest kalması için ABD'nin konuyu takip ettiği kaydedildi.

Rusya'nın Bağdat Büyükelçiliği ise "Tsurkov hakkında bir bilgileri olmadığını" bildirdi.

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