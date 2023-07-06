Kültür-Sanat

Laleş Festivali düzenleniyor

Başbakan Mesrur Barzani’nin desteğiyle Duhok’ta Laleş Kültür Sanat Festivali düzenleniyor.
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kürdistan Laleş Festival

DUHOK (K24)

K24 muhabiri, festivalin açılış programına Kürdistan’ın farklı bölgelerinden çok sayıda önemli isim ve gencin katıldığını bildridi.

K24’e konuşan festivalin basın sorumlusu Karwan Baedri, “Bu festivalle ilgili amacımız, Ezidiler olarak kültürümüze daha fazla değer vermek. Çünkü her millet kendi kültürüyle tanınır” dedi.

Baedri, “Başbakan Mesrur Barzani festivalin düzenlenmesi için destek oldu. Kürdistan Bölgesi ve yurt dışından çok sayıda aydın isim de festivale katılıyor” diye konuştu.

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