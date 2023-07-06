İngiliz büyükelçiden Başkan Barzani’ye veda ziyareti

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson ile bir araya geldi.

Pirmam’daki görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak Federal Hükümeti arasındaki ilişkiler ve iki hükümet arasındaki sorunların çözümü ele alındı.

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu Rosy Cave’in de hazır bulunduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki siyasi durum, Erbil-Bağdat ilişkileri ve sorunların çözümü ele alındı.

Irak’ta yapılacak il meclisi seçimlerinin de değerlendirildiği görüşmede, Kürdistan'daki iç durum ele alınarak, meşruiyetin korunması ve demokratik sürecin güçlendirilmesi için Kürdistan Bölgesi'nde seçimlerin herhangi bir engele takılmadan yapılması vurgusu yapıldı.

Öte yandan görüşmede Kürdistan Bölgesi ile İngiltere ilişkileri de ele alındı.

İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi’nin İngiltere ile Kürdistan Bölgesi arasındaki dostluk ve ittifaka da vurgu yaptığı görüşmede Başkan Barzani, Kürdistan ve İngiltere hakları arasında uzun yıllara dayanan ilişkilere atıfta bulundu. Başkan Barzani, iki ülke arasındaki dostluk ve ilişkilerin derinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Görüşmede ayrıca görev süresi sona erecek olan İngiliz büyükelçi, Başkan Barzani ile vedalaştı.