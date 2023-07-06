Politika

Lukaşenko: Wagner lideri Rusya'da

Belarus'ta devlet başkanlığı koltuğunda oturan Aleksander Lukaşenko, başarısız askeri isyanın ardından Belarus'a gitmesi için Rusya ile vardığı uzlaşmaya rağmen Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in Belarus'ta olmadığını söyledi.
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Aleksander Lukaşenko
Aleksander Lukaşenko
dünya Belarus Rusya Aleksander Lukaşenko Yevgeniy Prigojin Wagner

HABER MERKEZİ

Lukaşenko, Minsk'te yabancı gazetecilere yönelik basın toplantısında "Prigojin'e gelince, St. Petersburg'da. Belarus'ta değil" şeklinde konuştu.

Paralı askerlerden oluşan Wagner grubunun lideri Prigojin'in konutu ile yönetim ve danışmanlık şirketi Concord'un ve Wagner'in merkezi St. Petersburg'da bulunuyor.

Kremlin'in Belarus'a gitmeleri önerisine rağmen başarısız isyan girişimine katılan paralı askerlerin de Belarus'ta bulunmadıklarını ifade eden Lukaşenko, "Şu aşamada transferleri ve nasıl yerleştirilecekleri konusunda karar verilmedi" dedi.

Lukaşenko, bu savaşçılardan bazılarını ülkesinde "ağırlayacağından şüphe duymadığını" da sözlerine ekledi. Lukaşenko, "Bu birimlerin harekete geçmesine ihtiyacımız olursa, derhal faaliyete geçireceğiz ve deneyimleri bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Kremlin'e karşı isyan başlatan Prigojin ve Wagner savaşçıları 24 Haziran'da önce Rostov'daki Güney Askeri Bölge Karargahı'nı işgal etmiş, ardından Moskova'ya doğru yürüyüşe geçmişti. Ancak isyan Kremlin ile Prigojin arasında varılan anlaşma sonucu aynı gün sona ermiş, Kremlin Prigojin'in Belarus'a gideceğini duyurmuştu.

Lukaşenko da 27 Haziran'da yaptığı açıklamada Prigojin'in Belarus'a geldiğini söylemişti. Prigojin ise 26 Haziran'dan bu yana herhangi bir açıklama yapmadı.

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