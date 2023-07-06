Seçimden sonra ilk anket: Hangi partiler önde?
HABER MERKEZİ
MetroPoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra şirketin yaptığı son anketi kamuoyuyla paylaştı.
8-10 Haziran tarihlerinde 2 bin 113 kişiyle yapılan araştırmada katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.
Buna göre seçmenlerin verdiği cevaplar kararsızlar dağıtıldığında şöyle oldu:
AK Parti: Yüzde 38,8
CHP: Yüzde 25,5
HDP/ Yeşil Sol Parti: Yüzde 9,5
MHP: Yüzde 8,3
İYİ Parti: Yüzde 7
Zafer Partisi: Yüzde 3
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,9
Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2,6
Diğer: Yüzde 2,4