Seçimden sonra ilk anket: Hangi partiler önde?

HABER MERKEZİ

MetroPoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra şirketin yaptığı son anketi kamuoyuyla paylaştı.

8-10 Haziran tarihlerinde 2 bin 113 kişiyle yapılan araştırmada katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Buna göre seçmenlerin verdiği cevaplar kararsızlar dağıtıldığında şöyle oldu:

AK Parti: Yüzde 38,8

CHP: Yüzde 25,5

HDP/ Yeşil Sol Parti: Yüzde 9,5

MHP: Yüzde 8,3

İYİ Parti: Yüzde 7

Zafer Partisi: Yüzde 3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,9

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2,6

Diğer: Yüzde 2,4