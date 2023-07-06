Politika

Seçimden sonra ilk anket: Hangi partiler önde?

MetroPoll Araştırma seçim sonrası yaptığı ankette partilerin oy oranlarını ölçtü. Buna göre AK Parti yüzde 38, CHP yüzde 25 seviyesinde.
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türkiye MetroPOLL Seçim Anket

HABER MERKEZİ

MetroPoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra şirketin yaptığı son anketi kamuoyuyla paylaştı.

8-10 Haziran tarihlerinde 2 bin 113 kişiyle yapılan araştırmada katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Buna göre seçmenlerin verdiği cevaplar kararsızlar dağıtıldığında şöyle oldu:

AK Parti: Yüzde 38,8

CHP: Yüzde 25,5

HDP/ Yeşil Sol Parti: Yüzde 9,5

MHP: Yüzde 8,3

İYİ Parti: Yüzde 7

Zafer Partisi: Yüzde 3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,9

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2,6

Diğer: Yüzde 2,4

 

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