Politika

Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasında 47 Ukraynalı ile 45 Rus asker serbest bırakıldı.
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dünya esir değişimi Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “45 Rus askeri Ukrayna esaretinden evlerine döndü. Serbest bırakılanlara gerekli tıbbi ve psikolojik yardım sağlanıyor, kısa sürede tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Savunma Bakanlığına bağlı tıbbi kurumlara götürülecekler” ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya paylaşımda, 45 asker ve 2 sivili Rus esaretinden kurtarmayı başardıklarını aktardı.

Salıverilenler arasında yaralı askerlerin de olduğuna işaret eden Yermak, Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahı’yla birlikte Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin tüm esirleri kurtarma hedefini yerine getirmeye devam ettiğini kaydetti.

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