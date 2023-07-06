Zelenskiy: Rusya Ukrayna halkına soykırım uyguluyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ziyaret kapsamında geldiği Sofya'da Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ve hükümet üyeleriyle görüştü.

Başbakanlıkta yapılan toplantının ardından Başbakan Denkov ile birlikte basın mensuplarına açıklama yapan Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna halkına "soykırım" uyguladığını söyledi.

Zelenskiy, "Bundan yaklaşık bin kilometre mesafede Rus istilacı ordusu şehir ve köylerimizi ateşe veriyor. Vatandaşlarımızın huzuru yok" dedi.

Rusya'nın Kahovka'daki baraja düzenlediği terör saldırısından ötürü Karadeniz'deki kirliliğin ele alındığını anlatan Zelenskiy, Bulgaristan'ın Ukrayna'ya verdiği destek kapsamında cephede yaralanan askerlerin tedavi ve rehabilitasyonu ile Ukraynalı askerlerin eğitiminin de ele alındığını kaydetti.

Rusların Ukraynalı çocukları kaçırdıklarını belirten Zelenskiy, "Kaçırılan 200 bin çocuğumuzun nerede olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.

istikrarlı destek verdiğini belirterek, "Bağımsız ve egemen bir Ukrayna, Avrupa-Atlantik güvenliği ve bölgenin güvenliği için kilit önem taşıyor." dedi.

Denkov, Rusya'nın kendi sınırlarına geri çekilmesi ve savaş suçları dahil, işlediği tüm suçlarını hesabını vermesi gerektiğini söyledi.

Bulgaristan Başbakanı Nikoylay Denkov ise Bulgaristan'ın, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne istikrarlı destek verdiğini belirterek, "Bağımsız ve egemen bir Ukrayna, Avrupa-Atlantik güvenliği ve bölgenin güvenliği için kilit önem taşıyor" dedi.

Denkov, Rusya'nın kendi sınırlarına geri çekilmesi ve savaş suçları dahil, işlediği tüm suçlarını hesabını vermesi gerektiğini söyledi.