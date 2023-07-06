ENKS’den Mazlum Abdi’ye yanıt: Diyaloğa hazırız

ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanlık Konseyi Üyesi Süleyman Oso, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin “Kürt partileri yeniden diyalog masasına dönmeli” çağrısını değerlendirdi.

ENKS ile PYD arasındaki diyaloğun, ABD ve DSG'nin öncülüğünde gerçekleşen tek diyalog olmadığını, daha önce de PYD ile Erbil ve Duhok'ta üç anlaşmanın yapıldığını belirten Oso, “Amerikalılar ve Fransızların anlaşma girişimlerinden sonra ENKS, her iki tarafı da bu anlaşmalara varmaya zorlayacak düzeyde diyalog başlatmak istediğini göstermiştir” dedi.

Diyaloğa hazır olduklarını ifade eden ENKS Başkanlık Konseyi Üyesi, bugün hileli müzakereler yerine gerçekleşecek ciddi müzakerelerin sonucunda yapılan anlaşmaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Rojava’nın Haseke kentinde Lozan Anlaşması konulu konferansta yaptığı konuşmada, Kürdistan Bölgesi'nin kazanımlarına destek çağrısında bulunarak, Rojava'daki Kürt siyasi partilerinin müzakere masasına dönmesini istedi.

Mazlum Abdi ayrıca, “Lozan Antlaşması ile başlayan inkar siyaseti sonuç vermedi ve başarısız oldu. Bugün Ortadoğu'da Kürtler, davalarının gerçekliğini ve Ortadoğu haritasındaki varlıklarını kanıtlama fırsatına sahipler” ifadelerini kullandı.

ABD, Fransa, Kürdistan Bölgesi ve DSG'nin desteğiyle Kasım 2019'da ENKS ve Kürt Ulusal Birlik Partileri (PYNK) arasında Kürt birliğini sağlamak için diyalog çalışmaları başlamıştı. Fakat müzakereler yaklaşık bir yıl sonra herhangi bir anlaşmaya varılmadan durmuştu.