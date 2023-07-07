Türkiye'de harç ve vergilerde artış

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Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' yapılan artıştan hariç tutuldu.

YÜZDE 18'LİK KDV, YÜZDE 20'YE ÇIKARILDI

Ayrıca Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFONLARIN HARÇLARI 20 BİN TL OLDU

Öte yandan Sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan harç tutarı yüzde 50 artırıldı, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı ise 20 bin TL oldu.