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ABD'de gemi yangını: 2 ölü, 5 yaralı

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Newark şehrinde, limandaki gemide çıkan yangına müdahale eden 2 itfaiyeci hayatını kaybetti, 5 itfaiyeci yaralandı.
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ABD Gemi Yangın

HABER MERKEZİ

Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Newark şehrinde iki kişiyi kaybettik. Onlar, hiç tereddüt etmeden hayatlarını verdiler ve muhtemelen, sabah işe giderken 5 bin araç taşıyan bir gemide çıkan yangına müdahale edeceklerini düşünmemişlerdi" dedi.

Baraka olayla ilgili, "Bu görevin ne kadar tehlikeli olduğu konusunda bu görüntü sonsuza kadar aklımda kalacak" diye konuştu.

Eski Jersey İtfaiye Şefi Steven McGill, aynı yangında yaralanan 5 itfaiyecinin hastanede tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.

Newark İtfaiyesi, ABD ile Afrika arasında araç taşıyan İtalyan bandıralı gemideki yangının dün gece yarısı çıktığı ve sabaha kadar söndürülemediği bilgisini paylaştı.

 

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