ABD'li Senato lideri: İsveç NATO üyesi olmadıkça Türkiye’ye F-16 satışı yapılmamalı

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Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak kritik NATO zirvesine beş gün kala, İsveç’in ittifaka üyeliği konusunda henüz Türkiye ile bir anlaşma sağlanamadı.

ABD Kongresi’nin Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu üst kanadı Senato’da azınlık konumundaki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, NATO zirvesi öncesinde Punchbowl haber sitesine yaptığı değerlendirmede İsveç’in NATO üyeliği konusuna değindi.

Türkiye’ye F-16 satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun Demokrat Partili Başkanı Bob Menendez’in görüşüne destek veren Cumhuriyetçi Senatör, “İsveç’in üyeliği gerçekleşene kadar Türkiye’ye F-16 satışından yana olmayanlardanım” ifadelerini kullandı.

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanadı Senato’nun ilgili komisyonlarında yer alan Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez gibi kritik isimler, Türkiye’ye F-16 satışının gerçekleşebilmesi için İsveç’in NATO’ya katılım protokolüne onay konusunda bir sinyal bekliyor.

TÜRKİYE VE İSVEÇ NATO KONUSUNDA ANLAŞAMADI, İSVEÇ BAŞBAKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Vilnius'ta 11-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un görüşeceğini bildirdi.

NATO, zirve öncesi Brüksel'deki NATO karargahında yapılan Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı'nın beşincisinde sorunların aşılmasını ümit ediyordu.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, toplantıyı "verimli" olarak değerlendirdi.

Finlandiya ve İsveç'in, Madrid'de NATO üyeliği başvurusu hakkında imzalanan Üçlü Muhtıra'nın gereklerini yerine getirdiğini savunan Stoltenberg, tüm NATO müttefiklerinin teröre karşı birlikte durduklarını ifade etti.

Stoltenberg, Finlandiya'nın nisanda ittifaka katıldığını belirterek, "İsveç'in de ittifaka katılma zamanı gelmiştir. İsveç'in Üçlü Muhtıra kapsamında yapması gerekenleri yerine getirdiği konusunda açık oldum" diye konuştu.