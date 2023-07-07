2 KDP-İ Peşmergesi Qeladize’de öldürüldü
ERBİL (K24)
K24’ün edindiği bilgiye göre 3 KDP-İ Peşmergesi Qeladize bölgesindeki Helşo köyünde geziye çıkmışlardı. Dün gece Doğu Peşmergelerle birlikte geziye giden Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) Resul Azereş adlı kişinin açtığı ateş sonucu 2 Peşmerge hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Peşmergelerin Lokman Gerguli ve Serbaz Çawşin oldukları belirtildi.
Üçüncü kişinin soruşturma kapmasından Qeladize güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Kürdistan Bölgesi’nde ikamet ettiği belirtilen saldırganın 2 Peşmerge’yi öldürdükten sonra sınırda İran güçlerine teslim olduğu kaydedildi.