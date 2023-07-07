Politika

2 KDP-İ Peşmergesi Qeladize’de öldürüldü

Kürdistan Demokrat Partisi-İran’ın (KDP-İ) iki Peşmergesinin Qeladize’de uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
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kürdistan KDP-İ Peşmergeler silahlı saldırı

ERBİL (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre 3 KDP-İ Peşmergesi Qeladize bölgesindeki Helşo köyünde geziye çıkmışlardı. Dün gece Doğu Peşmergelerle birlikte geziye giden Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) Resul Azereş adlı kişinin açtığı ateş sonucu 2 Peşmerge hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Peşmergelerin Lokman Gerguli ve Serbaz Çawşin oldukları belirtildi.

Üçüncü kişinin soruşturma kapmasından Qeladize güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Kürdistan Bölgesi’nde ikamet ettiği belirtilen saldırganın 2 Peşmerge’yi öldürdükten sonra sınırda İran güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

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