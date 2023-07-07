Irak’tan Interpol'e başvuru: İsveç’te Kuran-ı Kerim’i yakan kişi yakalansın

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Irak basınında yer alan haberlere göre, Irak Başsavcılığı, Haziran ayı sonlarında İsveç'in başkenti Stockholm'de Kuran-ı Kerim’i yakan 37 yaşındaki Irak asıllı İsveçli mülteci Salwan Momika için Interpol'e yakalama emri gönderdi.

Yüksek Yargı Konseyi tarafından yapılan açıklamada, savcılığın Momika için bir bilgi notu ve özel yakalama emri gönderdiği ve tutuklanması durumunda Interpol'den Bağdat'a haber vermesini istediği belirtildi.

Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 28 Haziran'da, Stockholm'deki caminin önünde Kuran-ı Kerim’i yakmıştı.

İsveç polisinin izin verdiği eylemle ilgili, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson daha sonra iznin “yasal ancak uygunsuz” olduğunu söylemişti.

İSVEÇ KURAN YAKMAYI YASAKLAMAYI PLANLIYOR

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strommer, hükümetin Kuran'ı veya diğer kutsal kitapları yakmayı yasa dışı kılıp kılamayacağı konusunu incelediğini, çünkü söz konusu eylemlerin “İsveç'in iç güvenliğine tehdit oluşturduğunu” söyledi.

Basın mensuplarına konuşan Strommer, Kuran yakma eyleminin İsveç'i saldırılar için 'öncelikli bir hedef' haline getirdiğini vurgulayarak "Mevcut düzenin iyi olup olmadığını veya yeniden gözden geçirmek için bir neden olup olmadığını kendimize sormalıyız" açıklamasında bulundu.