Zelenskiy: NATO üyeliği için açık bir işaret bekliyoruz

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Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Zelenskiy, dün Cumhurbaşkanı Petr Pavel, bugün de Başbakan Petr Fiala ile bir araya geldi.

Zelenskiy, burada yaptığı açıklamada, ülkesinin NATO üyeliğine yönelik Vilnius'ta yapılacak zirveden açık bir sinyal beklediğini dile getirdi.

"Bu motivasyona ihtiyacımız var. İlişkilerimizde dürüstlüğe ihtiyaç duyuyoruz" diyen Zelenskiy, söz konusu toplantının birlik ve cesareti ortaya koymak için doğru bir zaman olduğunu söyledi.

Başbakan Fiala da Çekya'nın, Ukrayna'ya siyasi, askeri ve insani desteğinin süreceğini, bu ülkeye daha fazla helikopter ve cephane göndereceklerini ifade etti.

TÜRKİYE ZİYARETİ

Öte yandan Zelenskiy'nin, bugün Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunması bekleniyor.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Zelenskiy'nin baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.