Politika

Rusya’dan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama

Bugün gerçekleştirilecek Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama yapan Kremlin, “Sonuçları yakından takip ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Kremlin Rusya Dmitriy Peskov Ukrayna Volodimir Zelenskiy Türkiye Recep Tayyip Erdoğan

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün İstanbul'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Erdoğan ile Zelenskiy’in İstanbul’da gerçekleştirecekleri görüşmeden Rusya’nın bir beklentisi olup olmadığı sorusuna, “Söz konusu görüşmenin sonuçlarını tabii ki çok yakından takip ediyor olacağız” yanıtını verdi.

Peskov, “Ankara ile yapıcı ortaklık ilişkilerimizi koruyoruz ve bu ilişkilere değer veriyoruz. Türkiye için de bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. Bundandır ki Erdoğan ile Zelenskiy’in neleri ele alacağını öğrenmek isteyeceğiz” dedi.

Kremlin Sözcüsü, “Bu bizim için önemli” ifadesini kullandı.

 

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