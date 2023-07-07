Politika

Stoltenberg: Türkiye ile İsveç arasında üzerinde anlaşılamayan konular var

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İttifaka üyelik konusunda Türkiye ile İsveç arasında hala üzerinde anlaşılamayan konular var" dedi.
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dünya Jens Stoltenberg NATO Türkiye İsveç

HABER MERKEZİ

Stoltenberg, Vilnius'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la görüşeceğini belirtti.

Türkiye ve İsveç arasında hala üzerinde anlaşamadığı konular olduğunu ifade etti.

Stoltenberg Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunun da yeniden ele alınacağını belirtti.

Ukrayna'nın NATO üyesi olması için yapılacakların görüşüleceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın Avrupa'nın kalbine ölüm ve yıkımı getirdiğini de belirtti.

"Vilnius zirvesinin mesajı açıktır: NATO birlik halindedir ve Rusya'nın saldırganlığı yanına kalmayacaktır" dedi.  

 

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