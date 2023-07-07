Erdoğan'dan İsveç'e: NATO üyeliği konusunda destek veremeyiz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da ''10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni''nde konuştu.

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Türkiye'nin son 71 yılda NATO ittifakına yaptığı katkıları, çok az müttefik yapmıştır. Finlandiya'nın üyeliğine onay vererek ilkesel duruşumuzu ortaya koyduk. Teröristleri himaye edenlere de tepkimizi göstermeden çekinmedik. NATO çatısı altında dayanışma sergileyelim diyenlerin canilere kucak açmasının makul gerekçesi olamaz. Bize tavsiyede bulunanlar öncelikle şu sorulara cevap vermelidir."

NATO üyeliği konusunda İsevç'e destek veremeyecekleri mesajını veren Erdoğan şöyle devam etti.

"Terörle insanlık yan yana duramaz. Teröre kucak açanlara NATO üyeliği konusunda destek veremeyiz. Türkiye, sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir? Terörle arasına mesafe koyamayan bir devlet NATO'ya nasıl katkı yapabilir? Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini bekliyoruz."