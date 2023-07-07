Politika

Erdoğan'dan İsveç'e: NATO üyeliği konusunda destek veremeyiz

Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, ''Teröre kucak açanlara destek veremeyiz. Terörle arasına mesafe koyamayan bir devlet NATO'ya nasıl katkı yapabilir?'' diye konuştu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan
türkiye Recep Tayyip Erdoğan NATO isveç

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da ''10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni''nde konuştu.

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Türkiye'nin son 71 yılda NATO ittifakına yaptığı katkıları, çok az müttefik yapmıştır. Finlandiya'nın üyeliğine onay vererek ilkesel duruşumuzu ortaya koyduk. Teröristleri himaye edenlere de tepkimizi göstermeden çekinmedik. NATO çatısı altında dayanışma sergileyelim diyenlerin canilere kucak açmasının makul gerekçesi olamaz. Bize tavsiyede bulunanlar öncelikle şu sorulara cevap vermelidir."

NATO üyeliği konusunda İsevç'e destek veremeyecekleri mesajını veren Erdoğan şöyle devam etti. 

"Terörle insanlık yan yana duramaz. Teröre kucak açanlara NATO üyeliği konusunda destek veremeyiz. Türkiye, sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir? Terörle arasına mesafe koyamayan bir devlet NATO'ya nasıl katkı yapabilir? Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini bekliyoruz."

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv