Erbil ve Nashville kardeş şehir oldu

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ABD Temsilcisi Beyan Sami Abdurrahman, Nashville Belediye Meclisinin Erbil ile kardeş şehir olma kararını oy çokluğuyla kabul ettiğini bildirdi.

Geçtiğimiz Mayıs ayının sonunda Nashville Belediyesi'nden bir heyet Erbil'i ziyaret ederek Erbil'in farklı yerlerine ziyaretler gerçekleştirmişti.

K24’e konuşan Nashville Belediye Başkanı John Cooper, Erbil ile ilişkilerinin kültür, eğitim ve ticaret alanlarında gelişmesini beklediklerini belirtmişti.

Nashville’de 25 bin Kürt’ün yaşadığını kaydeden Cooper, söz konusu kentin birlikte yaşam örmeği olduğunu ve Kürtlerin kendileri için iyi ortak olduğunu ifade etmişti.