Taliban'dan kaçan Afgan tercüman ABD'de öldürüldü

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ABD ordusuna Afganistan'da tercümanlık yaptıktan sonra 2021'de ABD'ye yerleşen ve Taliban’ın elinden kurtulan Afgan Nasrat Ahmad Yar, başkent Washington'da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Washington DC polisinin Ahmed Yar'ı aracının yakınında tek kurşunla vurulmuş halde bulduğu ifade edildi.

Cinayet güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde tek el silah sesinin ardından 4 gencin koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Kuzeni Samim Amiri olayla ilgili, "Nasrat için adalet istiyoruz. Ailenin tek isteği bu" diye konuştu.

2021'de Afganistan'ı terk ettikten sonra ABD'ye giden 4 çocuk babası Nasrat Ahmed Yar'ın günde 12 saat taksicilik yaptığı ve ABD dışında yaşayan akrabalarına da para gönderdiği belirtildi.

Arkadaşları, ailenin ilk olarak Pensilvanya'ya yerleştiği ancak burada silahlı kişiler tarafından soyulunca Virginia'ya taşındığı bilgisini paylaştı.

Ahmed Yar'ın yakın arkadaşı Rahim Amini, "Eşi o gece evde kalmasını istedi ama o, 'Kirayı ödemek zorundayım. O kadar param yok. Çalışmak zorundayım' dedi" ifadelerini kullandı.

Afganistan'da Yar'la yakın şekilde çalıştığını söyleyen emekli Yarbay Matthew Butler, "Eğer kalsaydı muhtemelen mimlenmiş bir adam olacaktı. Bu ülkeye büyük hizmetlerde bulundu. 42 ay boyunca savaştaydım ama bu onun yaptıklarının yanında bir hiçti" dedi.

ABD ordusunun Afganistan'da yürüttüğü 20 yıllık savaşın ardından ülkeden çekilme kararı almasıyla birlikte Taliban, Ağustos 2021'de Afganistan yönetimini yeniden ele geçirmişti. Savaş sırasında ABD birlikleriyle birlikte çalışan birçok Afgan, Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından ülkeyi terk etmişti.