‘Halepçe kimyasal kurbanlarına yönelik tazminat davasında birçok eksiklik var’

ERBİL (K24)

Halepçe Mağdurları Derneği Başkanı Lokman Abdulkadir, Halepçe kimyasal saldırısının kurbanlarına yönelik tazminat davasında birçok eksiklik olduğunu söyledi.

K24’ün canlı yayın konuğu olan Halepçe Mağdurları Derneği Başkanı Lokman Abdulkadir, Halepçe'deki kimyasal saldırı kurbanlarının talepleriyle ilgili olarak Başbakan Mesrur Barzani’ye teşekkür etti.

Başbakan Mesrur ​​Barzani'den sadece Halepçe'deki kimyasal saldırı kurbanları için değil, Kürdistan'daki tüm kimyasal saldırı kurbanları için çözüm bulunmasını istediklerini kaydeden Abdulkadir, Halepçe mağdurları için ayrılan bütçenin çözüm düzeyinde olmadığını ve mağdurların hizmetine gerektiği gibi sunulmadığını belirtti.

Başbakan Mesrur ​​Barzani'ye Halepçe'deki kimyasal saldırı kurbanlarına ödenek ödemesi için Kürdistan Parlamentosu tarafından oylanan kararın uygulanması çağrısında bulunan Abdulkadir, kimyasal saldırı mağdurlarının yaşamlarının geri kalan kısmında bu ödeneğe ihtiyacının olacağını ifade etti.

Söz konusu ödenğin ana talepleri olduğunu belirten Abdulkadir, kimyasal saldırının ardından İran’da yaşamını yitirenlerin naaşlarının getirilmesinin de diğer bir talepleri olduğunu kaydetti.

Halepçe’de yapılan kimyasal saldırı mağdurlarına özel hastanenin sorunlarının çözülüp hizmete açılmasını isteyen Abdulkadir,