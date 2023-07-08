Politika

Hollanda’da hükümet istifa etti

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dört partiden oluşan koalisyon hükümetinin istifa ettiğini açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Hollanda istifa

HABER MERKEZİ

Hollanda’da hükümet, koalisyon ortaklarının, göç politikası ve çatışma bölgelerinden gelen mültecilerin savaş sona erince ülkelerine gönderilmesini öngören yeni iltica planı konusunda anlaşma sağlayamaması üzerine düştü. Başbakan Mark Rutte istifa etti.

Rutte, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, “Koalisyona siyasi destek ortadan kalktı. Bu çok üzücü. Bu görmezden gelemeyeceğimiz bir siyasi gerçek. Farklılıklar aşılamaz derecede” dedi.

BBC Türkçe'deki habere göre suçluluk duymadığını vurgulayan Rutte, ilk görevlerinin seçime gitmek olduğunu, ulusal çıkarlar için gereken her şeyi yapacaklarını söyledi.
Hollanda'da erken seçimin kasım ayında yapılması bekleniyor.

Yeni hükümet kurulana kadar, 4. Rutte kabinesi geçici olarak görevine devam edecek.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv