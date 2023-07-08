Hollanda’da hükümet istifa etti

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Hollanda’da hükümet, koalisyon ortaklarının, göç politikası ve çatışma bölgelerinden gelen mültecilerin savaş sona erince ülkelerine gönderilmesini öngören yeni iltica planı konusunda anlaşma sağlayamaması üzerine düştü. Başbakan Mark Rutte istifa etti.

Rutte, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, “Koalisyona siyasi destek ortadan kalktı. Bu çok üzücü. Bu görmezden gelemeyeceğimiz bir siyasi gerçek. Farklılıklar aşılamaz derecede” dedi.

BBC Türkçe'deki habere göre suçluluk duymadığını vurgulayan Rutte, ilk görevlerinin seçime gitmek olduğunu, ulusal çıkarlar için gereken her şeyi yapacaklarını söyledi.

Hollanda'da erken seçimin kasım ayında yapılması bekleniyor.

Yeni hükümet kurulana kadar, 4. Rutte kabinesi geçici olarak görevine devam edecek.