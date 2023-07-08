Politika

Biden: Ukrayna’ya misket bombası vermek çok zor bir karardı

ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya misket bombası desteği vermenin 'çok zor bir karar' olduğunu söyleyerek "Bu kararı vermeye ikna olmam biraz zaman aldı" dedi.
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ABD Joe Biden Ukrayna misket bombası

HABER MERKEZİ

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya kendi envanterinden yapacağı 800 milyon dolarlık askeri yardım kapsamında misket bombalarının da verileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, CNN'e verdiği mülakatta, Ukrayna'ya misket bombası desteğiyle ilgili konuştu.

Ukrayna'ya misket bombası vermenin 'çok zor bir karar' olduğunu ifade eden Biden, bu konuda müttefiklerle ve Kongre'deki milletvekilleriyle görüştüğünü aktardı.

Ukrayna'nın cephanelerinin bittiğini söyleyen Biden, cephanelerin üretimiyle ilgili yeterli kapasiteye ulaşılıncaya dek bir 'geçiş dönemi' olarak bu desteğin sağlandığını belirtti.

Misket bombalarının yasaklanmasıyla ilgili sözleşmeye taraf olmadıklarını dile getiren Biden, "Ancak bu kararı vermeye ikna olmam biraz zaman aldı" dedi.

 

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