Politika

İran’da 2 kişi idam edildi

İran'ın Şiraz kentinde 13 kişinin hayatını kaybettiği Şah Çerağ Türbesi saldırısının faili oldukları gerekçesiyle 2 kişi hakkında verilen idam cezası infaz edildi.
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İran İran idam

HABER MERKEZİ

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, infaz bu sabah Şiraz’daki 9. Cadde’de gerçekleştirildi.

İran Yargıtayı 24 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Muhammed Ramiz Reşidi ve Naim Haşimi'nin idam cezasına çarptırıldıklarını duyurmuştu.

Yargıtay, Reşidi ve Haşimi'nin İran Ceza Hukuku'na göre idam cezasına çarptırılmalarının gerekçesi olan "Allah'a isyan, devlete savaş açmak ve yeryüzünde bozgunculuk çıkartma" suçlarının sabit görüldüğüne hükmetmişti.

Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi'ne 26 Ekim 2022'de düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı, DAİŞ üstlenmişti.

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