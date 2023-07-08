Politika

İran’da karakola saldırı: 1 polis öldü

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan kentinde bir karakola düzenlenen silahlı saldırıda bir polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
İran Zahidan Karakol Polis Saldırı

HABER MERKEZİ

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Zahidan Savcısı Mehdi Şemsabadi konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Şemsabadi, sabah saatlerinde silahlı bir grubun Zahidan'da "16 Numaralı Polis Karakolu"na saldırı düzenlediğini kaydetti.

Olayın ardından çıkan çatışmanın devam ettiğini belirten Şemsabadi, bir polisin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsmi belirtilmeyen bir güvenlik kaynağı ise güvenlik güçlerinin saldırganları kuşattığını, detaylı bilgilerin daha sonra paylaşılacağını kaydetti.

Öte yandan yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırganlardan ikisinin intihar eylemcisi olduğunu ve üzerlerindeki bombayı patlattıklarını yazdı.

 

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