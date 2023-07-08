Politika

Kanada Rojava’dan 5 vatandaşını teslim aldı

Rojava’ya ziyarette bulunan Kanadalı yetkililer, kampta kalan 5 DAİŞ mensubu vatandaşını teslim aldı.
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kürdistan Hol Kampı Kanada Rojava

HABER MERKEZİ

Kanada Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çalışmaları Genel Müdürü başkanlığındaki heyet, Kamışlo’da Rojava Özerk Yönetimi yetkilileriyle bir araya geldi.

Yapılan görüşmeler sonrası, Rojava’daki kamplarda tutulan DAİŞ’li yakını 2 kadın ve 3 çocuk, Kanadalı heyete teslim edildi.

4 Temmuz’da da Fransa Dışişleri Bakanlığı Hol Kampı’nda tutulan DAİŞ’li ailesi 10 kadın ve 25 çocuğun ülkelerine götürüldüğünü açıklamıştı.

Rojava’nın Haseke vilayetinde bulunan Hol Kampı’nda 60'tan fazla ülkeden yaklaşık 56 bin kişi kalıyor ve bunların çoğu DAİŞ mensuplarının eşleri ve çocuklarından oluşuyor.

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