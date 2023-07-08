Irak’ta kuraklık: Binlerce çiftçi göç ediyor

HABER MERKEZİ

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, ülkede yaşanan kuraklık nedeniyle şimdiye kadar 7 binden fazla çiftçinin kırsaldan kentlere göç ettiğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Ali Cihangir basına yaptığı açıklamada, kuraklığın etkilerinin azaltılması için Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı’yla birlikte ortak bir komisyon kuracağını söyledi.

Cihangir, çiftçiye destek ve bir mekanizmanın bulunması için, ya kuyular kazılacağını ya da sulama havuzlarıyla tarımda sulama imkanının sağlanacağını ve bu şekilde göçün önüne geçilmeye çalışılacağını kaydetti.