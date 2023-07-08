Ezidi Kürtlere yönelik soykırımın tanınması için İsviçre Parlamentosu'na teklif sunulacak

ERBİL (K24)

Uluslararası Ezidi Soykırımı Önleme Kuruluşu Sorumlusu Heso Hurmi K24’e konuştu.

Heso Hurmi, Ezidi Kürtlere yönelik soykırımın tanınması için bazı aktivistlerin yaptıkları online kampanyaya 80 bin kişinin imza attığını söyledi.

İmzaların İsviçre Parlamentosu’na sunulacağını dile getiren Hurmi, siyasi partilerin destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Soykırımların tanınmasının önemine dikkat çeken Hurmi, bunun yeni suçların önlenmesinin de önüne geçebileceğini belirtti.

Bu arada Alman Federal Meclisi, 19 Ocak’ta, Ezidi Kürtlere yönelik soykırımı tanımıştı. Almanya, soykırımı tanıyan dördüncü Avrupa ülkesi olmuştu.

2016’da Fransa, ardından Hollanda ve Belçika, DAİŞ’in Ezidilere yönelik işlediği suçları soykırım olarak kabul etmişti.

Birleşmiş Milleteler (BM) verilerine göre 3 Ağustos 2014’ten bu yana Şengal ve çevresinde 5 bine yakın Ezidi katledildi.

EZİDİ SOYKIRIMI

3 Ağustos 2014’te Ezdi Kürtlerin yaşadığı Şengal’e saldıran DAİŞ örgütü, binlerce masum Ezidi’yi katlederek toplu mezarlara gömmüş, binlercesini de kaçırmıştı.

Kaçırdıkları Ezidi erkeklerinin çoğunu infaz eden, kadın ve kız çocuklarını ise köle pazarına satan DAİŞ’in elinden kurtulan kişiler, yaşananları uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine anlatarak seslerini dünyaya duyurdu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti de Duhok merkezli Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisi’ni kurarak, DAİŞ’in kaçırdığı kişileri kurtarmak için çaba gösterdi ve bu sayede kaçırılan kişilerin yarısından fazlası ailelerine kavuştu.

Halen 3 bin dolayında Ezidi Kürt’ün akıbeti bilinmiyor.