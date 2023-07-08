İsveç: Kur'an-ı Kerim yakılmasını durdurmak için yasa değişikliğini tartışıyoruz

HABER MERKEZİ

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, hükümetin, ülkede Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerini durdurmak için yasa değişikliği yapılması konusunu görüştüğünü bildirdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla başlayan tartışma konusunda Aftonbladet gazetesine açıklamalarda bulunan Strömmer, Ku'ran-ı Kerim yakılma olaylarının İsveç'in güvenliğini tehlikeye attığını ve bu yüzden de hükümetin Kur'an-ı Kerim yakılmasını durdurmak için yasa değişikliği yapılmasını tartıştığını belirtti.

Kurban Bayramı'nın ilk günü Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının İsveç iç güvenliğinde tehditler oluşturduğunu aktaran Stömmer, "Hükümet olarak son zamanlarda yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma olaylarının İsveç'in güvenliğine zarar vermesi nedeniyle Kur'an veya diğer kutsal kitapların yakılmasını durdurmak için yasa değişikliği yapılmasını tartışıyoruz." ifadesini kullandı.

Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt de Kur'an-ı Kerim yakma olaylarının İsveç'te yasaklanması gerektiğini savundu.

Bakan Strömmer'in açıklamalarını Dagens Nyheter gazetesine değerlendiren Billdt, "Strömmer'in, Kur'an-ı Kerim yakılmasını önlemek için başlattığı incelemeyi destekliyorum" dedi.

PASKALYA OLAYLARI

Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılarak tahrip edilmişti.

Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakmıştı

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, 28 Haziran'da, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.