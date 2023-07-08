Otomobilde tüm modellere zam

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Fiyatların her geçen gün yükseldiği otomobilinde sektöründe tüm modellere Katma Değer Vergisi (KDV) oranına gelen artış nedeniyle bir zam daha geldi.

KDV oranının yüzde 18'den 20'ye çıkarılmasıyla otomobillere ortalama 17 bin lira zam gelmiş oldu.

Depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için Kurumlar Vergisi’nin yüzde 25’e çıkarılması sonrasında vergi artırmak için ikinci önlem paketi açıklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile KDV oranları yeniden belirlenmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; KDV, yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarıldı. Buna göre Otomobil sektöründe KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi. Böylece yüzde 80 ÖTV’li otomobillerdeki vergi, yüzde 112’den yüzde 116’ya çıktı, ortalama bir aracın fiyatı yaklaşık 17 bin TL zamlanmış oldu. 1 milyon liralık aracın fiyatı 1 milyon 16 bin 950 TL'ye yükseldi.