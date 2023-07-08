Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu mesajı: İBB için aday olmasını isterim

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Halk TV'den Fikret Bila'ya konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partideki 'değişim' talebine katılan isimler artarken partiye ve kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, kurultay sürecine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Seçimli kurultayın ne zaman yapılacağına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kurultay sürecini başlattık. İlçe Kongreleri İl Kongreleri yapılacak. O süreç normal olarak takip edilecek. Ardından da kurultay yapılacak. O süreç tamamlandıktan sonra kurultay tarihini yetkili organımız olan parti meclisimiz belirleyecek" dedi.

Kendisine ve partiye yönelik eleştirilere de değinen Kılıçdaroğlu, "Elbette bütün eleştirileri dikkate alıyoruz. Yol gösteren eleştirilerin başımızın üstünde yeri var. Ancak eleştirilerin de makul bir düzeyde ve saygı içinde yapılması gerekir. Bazıları eleştiri yapıyorum diye hakaret ediyor. Bu kabul edilemez. Size şunu da söylemek isterim ki medyada da CHP’ye dönük bir soykırım var" dedi.

"Bizler de partililerimizin vatandaşımızın nabzını tutuyoruz" diye konuşan Kılıçdaroğlu, "Ben partimi güvenli limana götüreceğimi söyledim. Bunu yapacağım ve yenileşmenin önünde hiçbir engel bırakmayacağım. CHP bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

'BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ İŞLERİNİ İYİ YAPTILAR'

Öte yandan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer dahil olmak üzere bütün belediyle başkanlarının çok başarılı olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu "İmamoğlu’nun yeniden İstanbul Belediye Başkanlığı’na aday olmasını istiyor musunuz?" şeklindeki soruya da şu yanıtı verdi:

"Elbette. Bütün belediye başkanlarımız işlerini çok iyi yaptılar, yapıyorlar. Çok başarılılar. Bu nedenle yeniden aday olmalarını isterim. Bu en doğal haklarıdır. Başarılı hizmetlerini sürdürmeleri gerekir."

'EKONOMİK SOYKIRIM'

Son zamları da değerlendiren Kılıçdaroğlu, iktidarın seçimden sonra yaptığı vergi artışları ve zamları ‘ekonomik soykırım’ olarak niteledi.

Kılıçdaroğlu, Motorlu Kara Taşıtları Vergisi’nin (MTV) ikinci kez alınması, vergi resim ve harçlarda yüzde 100’e varan oranlarda zam yapılması konusuna ilişkin sorumu yanıtlarken şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bunun adı ekonomik soykırımdır. İktidar seçimden sonra yaptığı vergi artışları ve temel ürünlere gelen zamlarla toplumun her kesimine karşı ekonomik soykırım uygulamaktadır. Sadece dolar garantili ihale alanlar. dolar garantili banka hesabı bulunanlar hariç taksi şoföründen esnafına, işçisinden memuruna, emeklisine kadar her kesim bu soykırıma maruz kalmaktadır."

Kılıçdaroğlu hükümetin böyle bir politika izlemesinin gerekçesini de şöyle açıkladı:

"Peki hükümet bu kararları niye alıyor? Bu politikayı niye uyguluyor? Çünkü Hazinede hiç para bırakmadılar. Beşli çeteye dolar garantili ihaleler verdiler. Şimdi bu sözlerini tutabilmek paraları ödeyebilmek için kaynağa ihtiyaçları var. Kaynağı nasıl bulacaklar? Tabii ki vatandaşın cebine el atarak bulacaklar. Şimdi yaptıkları budur. Beşli çeteye ödeme yapabilmek için vergilerle zamlarla vatandaşın cebinden kaynak yaratıyorlar. Bu kabul edilemez."