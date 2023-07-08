DSG’den Ukrayna’ya güç gönderdiği iddiasına yalanlama

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Demokratik Suriye Güçleri, DSG’lilerin Ukrayna’da savaştığına dair çıkan haberleri yalanlayarak, güçlerinin Suriye dışında hiçbir yerde bulunmadığını bildirdi.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG), ABD’nin 650 DSG savaşçısını Kürdistan Bölgesi’ndeki havalimanlarından Ukrayna cephesine taşıyarak Rusya’ya karşı savaştırdığına ilişkin iddiaları yalanladı.

DSG Basın İrtibat Merkezi yayınladığı yazılı açıklamada, Rusya medyasında çıkan haberi yalanladı.

Sputnik, ABD’nin 650 DSG savaşçısının Kürdistan Bölgesi’ndeki havalimanlarından özel uçaklarla Ukrayna’ya Rusya’ya karşı savaşmak üzere taşındığını iddia etmişti.

DSG’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı medya kuruluşları, Suriye Demokratik Güçleri ile ilgili farklı ve yanlış haberler yayınladı. Ukrayna'daki savaşta savaşçılarımız bulunmuyor. Bu haberin asılsız olduğunu ve hiçbir dayanağı olmadığını teyit ediyoruz. Bazı bariz ve ucuz kaynaklar bunun gibi sahte haberler yayıyor. Güçlerimiz Suriye dışındaki olaylarla ilgilenmiyor.”