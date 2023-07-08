KDP-S Genel Sekreteri: Mazlum Abdi Kürt diyaloğunun devam edeceği garantisini veremedi

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine katılan KDP-S Genel Sekreteri ve ENKS Başkanlık Kurulu Üyesi Muhammed İsmail, bugün Rojava’nın Haseke kentinde ABD heyetinin ziyaretini ve Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin Kürt diyaloğu açıklamasını değerlendirdi.

Haseke’de ABD Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Nicholas Granger ve beraberindeki heyetle bir araya gelen İsmail, “Görüşmede bölgedeki siyasi durumlar, milletimizin çektiği zorluklar, ekonomik sorunlar, Haseke’deki içme suyu sıkıntısı ve PYD'nin halkımıza yönelik baskıları konuştuk” dedi.

İsmail, ABD’nin temsilcisi ve beraberindeki inşaat ve hizmet ekibinin bölgede var olan krizi hafifletmek için çalıştıklarını vurguladı.

ABD heyetiyle Haseke’de su sorununa ilişkin de konuştuklarını ifade eden ENKS’li yetkili, “ABD heyetine, Elok içme suyu tesislerinin kesilmesiyle ilgili siyasi çekişmelerden dolayı halkımızın mağdur olmaması gerektiğini, çünkü bu konunun yerel halkın göçünün bir başka nedeni olacağını ilettik” ifadelerini kullandı.

ABD heyetiyle yapılan görüşmenin bir başka bölümünde Peşhabur (Semalka) Sınır Kapısı konusunun ele alındığına dikkat çeken İsmail, Özerk Yönetim'in ENKS mensupları ve destekçilerinin sınır kapısından geçmelerine izin vermediği, kapının sadece PYD’nin elinde olduğunu ve bunu da sadece kendi çıkarı için kullandığını anlattıklarını belirtti.

MAZLUM ABDİ’NİN DİYALOG ÇAĞRISI

DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin Rojava’daki Kürt diyaloğunun yeniden başlaması gerektiği açıklamasını değerlendiren İsmail şunları söyledi:

“ABD tarafı görüşmede Kürt diyaloğunun yeniden başlamasından bahsetmedi. Ama biz diyaloga her zaman hazırız. Biz, bu konuda güzel adımlar atmıştık ve 6 maddelik bir garanti belgesini birlikte imzalamıştık. Mazlum Abdi ve ABD tarafı da imza atmışlardı. Müzakerelere geldiğimiz yerden devam etmeye hazırız.”

İsmail şöyle devam etti:

“Kürt diyaloğu konusunda zaten siyasi görüşte anlaşmıştık ve daha birçok noktayı atlamıştık ama ne yazık ki PYD tarafı kenara çekildi ve mutabık kalınanları ihlal etti. Mazlum Abdi ve PYD imzalarına sahip çıkmadılar. İmzalanan belgeyi uygulamadılar. Bu belge uygulanmazsa, diyalog yeniden nasıl başlayacak? Bizim derdiğimiz diyaloğun devam etmesi ve iyi bir neticeye ulaşması. Ancak Mazlum Abdi bu diyaloğun devamını garanti edemedi. Sonra PYD bu diyaloğu bozarak ofislerimizi yaktı ve diyaloğun devam ettiği zemini yerle bir etti, Mazlum Abdi bir şey yapamadı, bize yapılan saldırıları ve ofislerimizin yakılmasını engelleyemedi.”