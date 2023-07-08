Politika

Fidan ve Blinken Ukrayna’daki durumu görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan ve Blinken bir telefon görüşmesi yaptı.
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türkiye Hakan Fidan Antony Blinken

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan ve Blinken bir telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesinde NATO'nun genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeleri ele aldı.

Fidan ve Blinken, NATO'nun genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeleri görüştü.

 

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