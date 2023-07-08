Fidan ve Blinken Ukrayna’daki durumu görüştü
HABER MERKEZİ
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan ve Blinken bir telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesinde NATO'nun genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeleri ele aldı.
Fidan ve Blinken, NATO'nun genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeleri görüştü.