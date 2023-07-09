Afrin’de alıkonulan Kürt kadın için çağrı

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Afrin İnsan Hakları Örgütü, Helan Ahmed Muhammed isimli kadının 5 ay önce Halep’ten Afrin’e dönerken Askeri Polis isimli grup tarafından alıkonulduğunu açıkladı.

Örgütün aktardığına göre Kürt kadının alıkonulmasına gerekçe olarak eşinin Özerk Yönetim’e bağlı güçler içinde olması ve Türkiye ile silahlı grupların 2018’de Afrin’e yönelik saldırısında hayatını kaybetmesi gösterildi.

Raco beldesine bağlı Meydan Ekbes köyünden olan Helan Ahmed Muhammed’in biri 5 diğer 8 yaşında iki kız çocuğu bulunuyor ve şu an Marate Cezaevi’nde tutuluyor.

Ailesi sivil toplum kuruluşları ile uluslararası hak örgütlerine çağrıda bulunarak, kızlarının serbest bırakılmasının sağlanmasını istedi.

18 Mart 2018’de Afrin’in Türkiye ve desteklediği silahlı gruplarca ele geçirilmesinin ardından 8 binden fazla Kürt kaçırıldı, birçoğu halen serbest bırakılmadı.