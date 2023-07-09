KDP ile KYB seçimleri görüşmek için toplandı

ERBİL (K24)

Bafil Talabani başkanlığındaki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) heyeti, Pirmam’da bulunan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro’ya geldi. Edinilen bilgiye göre toplantının ana gündem maddesi seçimler olacak.

KDP heyetinde Fazıl Mirani, Sidad Barzani, Hoşyar Zebari, Mahmud Muhammed ve Zagros Fetah yer alırken, KYB heyeti ise Bafil Talabani, Derbas Kosret Resul, Cafer Şeyh Mustafa ve Şalaw Ali Askeri’den oluşuyor.

KDP daha önce Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin yapılması için çağrılarda bulunmuştu.

Irak il meclisi seçimleri 18 Aralık’ta yapılacak. Kürdistan siyasi taraflarının Kerkük, Ninova ve Diyala’da seçimlere girmesi bekleniyor. Irak Yüksek Seçim Komisyonu, seçmen kayıtlarının başladığını duyurmuştu.