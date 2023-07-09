İtalya 2025’e kadar 425 bin yabancıya çalışma izni verecek

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Düzensiz göçmenlere karşı sert önlemler alan İtalya hükümeti, çalışan açığını kapatmak için harekete geçti.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını sonrası özellikle inşaat ve turizm sektörlerinde yeterli çalışan bulunamadığı şikayetlerinin artması üzerine Başbakan Giorgia Meloni, AB vatandaşı olmayan 425 bin kişiye çalışma izni verilmesi kararı aldı.

İtalya Merkez Bankası da inşaat ve bilişim sektörleri de dahil olmak üzere ciddi vasıflı işçi eksikliğinin, ülkenin AB tarafından finanse edilen 200 milyar euroluk salgın sonrası toparlanma planını gerçekleştirme kabiliyetini tehdit ettiği konusunda uyardı.

Covid-19 salgınından önce AB dışından gelen işçilere yılda 31 binden az çalışma izni veren Roma yönetimi böylece uygulanan kotayı artırma kararı aldı.

Bu kapsamda yabancı çalışanlara verilen izin, kademli olarak artırılarak 2025 yılında 165'ine çıkarılacak. Ayrıca AB dışından gelen yabancı işçilerin çalışabileceği sektör sayısı da arıtılacak.

Hükümet bu yıl işlemi süren 82 binden fazla çalışma iznine ek olarak 40 bin kişilik ek kota sağlayacak.

Meloni hükümeti, kotaların ekonominin gerçek ihtiyaçlarını değerlendirmek için işverenler ve sendikalarla yapılan görüşmelerden sonra belirlendiğini söyledi.

Açıklamada hükümetin, “yabancı işçilerin entegrasyonu” konusunda dikkatli olduğu aynı zamanda da işverenlerin boş pozisyonları doldurmasına yardımcı olmak istediği kaydedildi.

Ancak muhalif siyasetçiler, hükümetin göçmenlere karşı geçmişteki tutumlarını hatırlatarak “ikiyüzlülükle” suçladı.

Başbakan Meloni ve politik müttefiki Matteo Salvini, Avrupa dışından gelen göçmenleri uzun süredir “ülkeye, halka ve kültüre yönelik varoluşsal bir tehdit olarak” niteliyordu.

Bu yılın başından beri İtalya'da ulaşan düzensiz göçmen sayısı 70 bin ile geçen yılın aynı dönemine göre 31 bin azaldı.