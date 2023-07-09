Politika

İtalya 2025’e kadar 425 bin yabancıya çalışma izni verecek

İtalya'da hükümet istihdamda yaşanan açığı kapatmak için Avrupa Birliği (AB) vatandaşları dışında kalanlara verilen çalışma iznini ciddi şekilde artırma kararı aldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa İtalya yabancılar Çalışma izni

HABER MERKEZİ

Düzensiz göçmenlere karşı sert önlemler alan İtalya hükümeti, çalışan açığını kapatmak için harekete geçti. 

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını sonrası özellikle inşaat ve turizm sektörlerinde yeterli çalışan bulunamadığı şikayetlerinin artması üzerine Başbakan Giorgia Meloni, AB vatandaşı olmayan 425 bin kişiye çalışma izni verilmesi kararı aldı.  

İtalya Merkez Bankası da inşaat ve bilişim sektörleri de dahil olmak üzere ciddi vasıflı işçi eksikliğinin, ülkenin AB tarafından finanse edilen 200 milyar euroluk salgın sonrası toparlanma planını gerçekleştirme kabiliyetini tehdit ettiği konusunda uyardı. 

Covid-19 salgınından önce AB dışından gelen işçilere yılda 31 binden az çalışma izni veren Roma yönetimi böylece uygulanan kotayı artırma kararı aldı. 

Bu kapsamda yabancı çalışanlara verilen izin, kademli olarak artırılarak 2025 yılında 165'ine çıkarılacak. Ayrıca AB dışından gelen yabancı işçilerin çalışabileceği sektör sayısı da arıtılacak.  

Hükümet bu yıl işlemi süren 82 binden fazla çalışma iznine ek olarak 40 bin kişilik ek kota sağlayacak. 

Meloni hükümeti, kotaların ekonominin gerçek ihtiyaçlarını değerlendirmek için işverenler ve sendikalarla yapılan görüşmelerden sonra belirlendiğini söyledi.

Açıklamada hükümetin, “yabancı işçilerin entegrasyonu” konusunda dikkatli olduğu aynı zamanda da işverenlerin boş pozisyonları doldurmasına yardımcı olmak istediği kaydedildi. 

Ancak muhalif siyasetçiler, hükümetin göçmenlere karşı geçmişteki tutumlarını hatırlatarak “ikiyüzlülükle” suçladı. 

Başbakan Meloni ve politik müttefiki Matteo Salvini, Avrupa dışından gelen göçmenleri uzun süredir “ülkeye, halka ve kültüre yönelik varoluşsal bir tehdit olarak” niteliyordu. 

Bu yılın başından beri İtalya'da ulaşan düzensiz göçmen sayısı 70 bin ile geçen yılın aynı dönemine göre 31 bin azaldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv